PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach Fahrerflucht: Kunstwerk "Donkey's Way" schwer beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Montagmorgen, 20. Oktober, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem etwas anderen Sachschaden. Gegen 7.45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Er gab an, auf dem Sonnenhausplatz den Fahrer eines Lkw beim Rückwärtsfahren beobachtet zu haben. Dabei sei der Mann mit den Bronze-Eseln des Kunstwerks "Donkey's Way" zusammengestoßen und anschließend davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zum Erfolg. Im Bereich des Berliner Platzes stoppten und kontrollierten Beamte kurz darauf einen LKW und dessen Fahrer, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Nach der Sachverhaltsaufnahme und der Erbringung einer Sicherheitsleistung entließen die Beamten den 57-Jährigen vor Ort. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Stadt sind bei dem Vorfall zwei der sieben Bronze-Esel des Kunstwerks "Donkey's Way" schwer beschädigt worden. Ein Esel wurde vollständig aus der Bodenverankerung gerissen, der zweite ist noch teilweise im Boden verankert. Die Stadt Mönchengladbach hat eine Fachfirma beauftragt, den aus der Verankerung gerissenen Esel heute, 20. Oktober, abzutransportieren. Der zweite Esel muss vor dem Abtransport noch aus der Verankerung gelöst werden. Die betroffenen Bereiche des Kunstwerks sind abgesperrt, damit sich niemand verletzt und keine weiteren Schäden an dem Kunstwerk entstehen.

Eine seriöse Aussage zum Ausmaß der Schäden und zur Dauer einer möglichen Restaurierung kann erst nach einer Begutachtung durch Expert*innen getroffen werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Melanie Brandtner
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:14

    POL-MG: 22-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

    Mönchengladbach (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 19. Oktober, gegen 2.10 Uhr mit einem geparkten Auto sowie einer Garagenwand kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Der 22-Jährige war mit einem Mercedes Vito auf der Untere Straße in Richtung Nicodemstraße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn abkam und ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:47

    POL-MG: Alkohol auf dem E-Scooter: Unfälle in Gladbach und Lürrip

    Mönchengladbach (ots) - Ende vergangener Woche ist es in Mönchengladbach zu gleich zwei Unfällen mit E-Scootern gekommen, bei denen die Fahrer alkoholisiert waren. Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstag, 16. Oktober, gegen 16.40 Uhr an der Hindenburgstraße. Der 20-jährige Fahrer war dort gerade in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter zu Boden stürzte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren