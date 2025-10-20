Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach Fahrerflucht: Kunstwerk "Donkey's Way" schwer beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Montagmorgen, 20. Oktober, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem etwas anderen Sachschaden. Gegen 7.45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Leitstelle der Polizei. Er gab an, auf dem Sonnenhausplatz den Fahrer eines Lkw beim Rückwärtsfahren beobachtet zu haben. Dabei sei der Mann mit den Bronze-Eseln des Kunstwerks "Donkey's Way" zusammengestoßen und anschließend davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zum Erfolg. Im Bereich des Berliner Platzes stoppten und kontrollierten Beamte kurz darauf einen LKW und dessen Fahrer, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Nach der Sachverhaltsaufnahme und der Erbringung einer Sicherheitsleistung entließen die Beamten den 57-Jährigen vor Ort. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Stadt sind bei dem Vorfall zwei der sieben Bronze-Esel des Kunstwerks "Donkey's Way" schwer beschädigt worden. Ein Esel wurde vollständig aus der Bodenverankerung gerissen, der zweite ist noch teilweise im Boden verankert. Die Stadt Mönchengladbach hat eine Fachfirma beauftragt, den aus der Verankerung gerissenen Esel heute, 20. Oktober, abzutransportieren. Der zweite Esel muss vor dem Abtransport noch aus der Verankerung gelöst werden. Die betroffenen Bereiche des Kunstwerks sind abgesperrt, damit sich niemand verletzt und keine weiteren Schäden an dem Kunstwerk entstehen.

Eine seriöse Aussage zum Ausmaß der Schäden und zur Dauer einer möglichen Restaurierung kann erst nach einer Begutachtung durch Expert*innen getroffen werden.

