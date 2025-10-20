PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt - Zeugenhinweise führen zu alkoholisiertem Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Mönchengladbach (ots)

Dank des schnellen und aufmerksamen Handelns mehrerer Zeugen konnte in der Nacht von Samstag, dem 18.10.2025, eine Verkehrsunfallflucht auf der Hovener Straße zügig aufgeklärt werden.

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer hatte gegen Mitternacht beim Wenden auf der Hovener Straße insgesamt fünf geparkte Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten umgehend die Polizei. Zudem begaben sie sich selbst auf die Straße, um weitere Hinweise zu sichern. Durch ihre präzisen Angaben konnte der mutmaßliche Unfallverursacher wenig später auf einem Parkplatz "Am Haus Lütz" angetroffen werden. Die Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den engagierten Zeugen, durch deren Hilfe eine sofortige Aufklärung möglich war.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Melanie Brandtner
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

