Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes-Benz Sprinter gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Sonntag, 12. Oktober, 18 Uhr und Donnerstag, 16. Oktober, 5 Uhr haben bislang Unbekannte einen weißen Mercedes-Benz Sprinter von einem Parkplatz an der Straße Am Schwarzbach gestohlen. In dem Fahrzeug befanden sich zudem diverse, hochpreisige Werkzeuge.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

