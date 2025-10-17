Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes-Benz Sprinter gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Sonntag, 12. Oktober, 18 Uhr und Donnerstag, 16. Oktober, 5 Uhr haben bislang Unbekannte einen weißen Mercedes-Benz Sprinter von einem Parkplatz an der Straße Am Schwarzbach gestohlen. In dem Fahrzeug befanden sich zudem diverse, hochpreisige Werkzeuge.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

