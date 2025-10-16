PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnwagen in Odenkirchen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. Oktober, entwendeten Unbekannte an der Straße Am Nikolaushof einen Wohnwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3.20 Uhr vernahm ein aufmerksamer Zeuge nach eigenen Angaben verdächtige Geräusche. Als er aus dem Fenster sah, habe er zwei dunkel gekleidete Personen wahrgenommen, die einen Wohnwagen in Richtung Kelzenberger Weg schoben. Er informierte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tatverdächtigen verlief jedoch negativ. Bei dem Wohnwagen handelt es sich um ein Modell der Marke Fendt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

