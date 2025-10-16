PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Maximilian L.

Mönchengladbach (ots)

Der 14-jährige Maximilian L., der am 14. Oktober vermisst gemeldet wurde, ist wieder wohlbehalten zuhause. Beamte der Polizei Mönchengladbach fanden das Auto seines Vaters, mit dem er zwischenzeitlich unterwegs war, am 16. Oktober gegen 0.30 Uhr am Fahrbahnrand der Karlstraße geparkt auf. Im Rahmen einer Kontrolle wurde der Vermisste im Inneren des Pkw angetroffen. Er wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Hier geht es zu unserer Pressemitteilung vom 14. Oktober:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6137716

Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung zurück und bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Jungen beteiligt haben.(lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

