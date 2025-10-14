Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen mit Auto

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach dem vermisst gemeldeten Maximilian L.

Am 14.10.2025 hat der Junge sein Elternhaus verlassen und ist seitdem mit dem Pkw seines Vaters unterwegs. Es liegen Hinweise vor, dass er mit dem Auto auf dem Weg nach Spanien ist.

Maximilian L. kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und ca. 60kg schwer. Er hat eine schlanke Statur, kurze, dunkelblonde Haare und blaue Augen. Zur Bekleidung des Jungen kann nichts gesagt werden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Mercedes E-Klasse.

Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/183260

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(rb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell