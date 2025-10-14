PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

In zivil gekleidete Beamte der Polizei Mönchengladbach haben am Montag, 13. Oktober, vier Personen bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Tonderner Straße im Stadtteil Neuwerk beobachtet und vorläufig festgenommen.

Die Beamten wurden gegen 15.45 Uhr auf zwei männliche und zwei weibliche Personen vor dem Drogeriemarkt aufmerksam. Sie beobachteten, wie sich zwei der Tatverdächtigen mit einem Trolley in den Markt begaben und dort zahlreiche hochpreisige Waren in dem Trolley verstauten. Ein weiterer Tatverdächtiger blieb zur gleichen Zeit im Eingangsbereich stehen und behielt augenscheinlich die Mitarbeiter des Marktes im Auge, während der vierte Tatverdächtige im Auto auf dem Parkplatz wartete. Schließlich verließen die drei mit dem Trolley den Markt und leerten ihn im Kofferraum.

Als die Tatverdächtigen ein weiteres Mal den Drogeriemarkt mit ihrem Trolley betraten, griffen die Beamten zu und nahmen die vier Personen fest. Im Fahrzeug stellten sie Diebesgut im vierstelligen Wertbereich sicher, darunter Kosmetikartikel, Babyartikel und Protein-Pulver.

Die Beamten verbrachten die Männer und Frauen im Alter von 31 bis 51 Jahren in das Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen sie sie am nächsten Tag. Die Tatverdächtigen müssen sich jetzt wegen Ladendiebstahls verantworten. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

