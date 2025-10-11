Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti im Bereich Altstadt, mind. 24 Häuser betroffen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Täter haben in der Nacht zu Samstag, den 11.10.2025, im Stadtteil Gladbach, mehrere Sachbeschädigungen in Form von Graffiti begangen. Insgesamt sind mindestens 24 Gebäude sowie die Stadtmauer in Richtung Geropark betroffen. Die Tatorte liegen im Bereich Balderichstraße, Weiherstraße, Lüpertzender Straße, An der Flieschermühle und Fliethstraße.

Ein Tatverdächtiger konnte durch Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. Darüber hinaus konnten bislang nicht alle Hauseigentümer der betroffenen Objekte ermittelt werden. Diese werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(rb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell