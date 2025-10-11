PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti im Bereich Altstadt, mind. 24 Häuser betroffen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Täter haben in der Nacht zu Samstag, den 11.10.2025, im Stadtteil Gladbach, mehrere Sachbeschädigungen in Form von Graffiti begangen. Insgesamt sind mindestens 24 Gebäude sowie die Stadtmauer in Richtung Geropark betroffen. Die Tatorte liegen im Bereich Balderichstraße, Weiherstraße, Lüpertzender Straße, An der Flieschermühle und Fliethstraße.

Ein Tatverdächtiger konnte durch Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.

Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. Darüber hinaus konnten bislang nicht alle Hauseigentümer der betroffenen Objekte ermittelt werden. Diese werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(rb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 08:48

    POL-MG: PKW überschlägt sich, Fahrzeuginsassen flüchten

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die in der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, einen Allein-Unfall auf der Dahlener Straße 230, Stadtteil Schmölderpark, beobachtet haben bzw. Angaben zu den möglichen Insassen des Pkw machen können. Der Unfall ereignete sich gegen 02:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pkw wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:16

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Fabienne Monika S. Die 15-Jährige hat ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am Mittwoch, 24. September verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ein Einkaufszentrum in Mönchengladbach, von dort ist sie in unbekannte Richtung weggelaufen. Es gibt Hinweise, dass sich die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:56

    POL-MG: 31-jähriger Tatverdächtiger wegen illegalem Drogenhandel in U-Haft

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 8. Oktober, ist es Ermittlern der Polizei Mönchengladbach gelungen, einen 31-jährigen Mann vorläufig festzunehmen, der im Verdacht steht, illegalen Handel mit Heroin und Kokain zu betreiben. Der 31-Jährige wurde mehrfach dabei beobachtet, wie er Betäubungsmittel verkaufte. Am Mittwoch kam es gegen 12 Uhr an der Rathenaustraße ...

    mehr
