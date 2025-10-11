Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW überschlägt sich, Fahrzeuginsassen flüchten

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die in der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, einen Allein-Unfall auf der Dahlener Straße 230, Stadtteil Schmölderpark, beobachtet haben bzw. Angaben zu den möglichen Insassen des Pkw machen können.

Der Unfall ereignete sich gegen 02:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pkw wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und überschlug sich in der Folge. Im Anschluss flüchteten die beiden mutmaßlichen Fahrzeuginsassen fußläufig in Richtung Ohler Friedhof. Im Rahmen der Fahndung wurden ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthundeführer eingesetzt. Die Personen sind weiterhin flüchtig.

Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen silbernen Ford Fiesta mit lettischem Kennzeichen.

Wer Hinweise zu dem Pkw bzw. zu den Insassen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (rb)

