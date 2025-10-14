Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl auf britischem Friedhof

Mönchengladbach (ots)

Auf dem britischen Friedhof des ehemaligen JHQ in Rheindahlen haben Unbekannte zahlreiche Kupferplatten gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 6. Oktober und Donnerstag, 9. Oktober. In diesem Zeitraum haben die Täter insgesamt 17 Platten aus Kupfer von Steinplatten abmontiert. Die Platten dienten als Grabfeldmarkierungen.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Verbleib der Kupferplatten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

