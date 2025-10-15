Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahlserie in Hardt

Mönchengladbach (ots)

An der Louise-Gueury-Straße in Hardt haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, die Kennzeichen von insgesamt 14 Autos gestohlen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell