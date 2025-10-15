PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahlserie in Hardt

Mönchengladbach (ots)

An der Louise-Gueury-Straße in Hardt haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, die Kennzeichen von insgesamt 14 Autos gestohlen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
  • 14.10.2025 – 16:40

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen mit Auto

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach dem vermisst gemeldeten Maximilian L. Am 14.10.2025 hat der Junge sein Elternhaus verlassen und ist seitdem mit dem Pkw seines Vaters unterwegs. Es liegen Hinweise vor, dass er mit dem Auto auf dem Weg nach Spanien ist. Maximilian L. kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ungefähr 1,70 ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:04

    POL-MG: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

    Mönchengladbach (ots) - In zivil gekleidete Beamte der Polizei Mönchengladbach haben am Montag, 13. Oktober, vier Personen bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Tonderner Straße im Stadtteil Neuwerk beobachtet und vorläufig festgenommen. Die Beamten wurden gegen 15.45 Uhr auf zwei männliche und zwei weibliche Personen vor dem Drogeriemarkt aufmerksam. Sie beobachteten, wie sich zwei der ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:36

    POL-MG: Diebstahl auf britischem Friedhof

    Mönchengladbach (ots) - Auf dem britischen Friedhof des ehemaligen JHQ in Rheindahlen haben Unbekannte zahlreiche Kupferplatten gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 6. Oktober und Donnerstag, 9. Oktober. In diesem Zeitraum haben die Täter insgesamt 17 Platten aus Kupfer von Steinplatten abmontiert. Die Platten dienten als Grabfeldmarkierungen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder Hinweise ...

    mehr
