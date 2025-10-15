Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brandserie in Westend, Ohler und Gladbach

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober, ist es im Bereich der Bahnstraße und der Heinrich-Dieck-Straße zu mehreren Bränden gekommen, bei denen die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand von Brandstiftung ausgeht.

Gegen 22.50 Uhr meldete sich ein Zeuge über die 112 mit dem Notruf, an der Bahnstraße brenne Sperrmüll an einer Hausfassade. Vor Ort konnten Polizeibeamte den Müll von dem Gebäude wegziehen, bevor Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer vollständig löschten. Nur kurze Zeit später kam es in unmittelbarer Nähe zu fünf weiteren Bränden: Ebenfalls an der Bahnstraße brannten zwei Autos, wobei diese nur teilweise beschädigt wurden. Ein Wohnwagen allerdings stand im Vollbrand und brannte vollständig aus. Ein weiterer Wohnwagen brannte an der Heinrich-Dieck-Straße. Dieses Feuer konnten die Einsatzkräfte jedoch rechtzeitig löschen, bevor es sich auf den kompletten Wagen ausgebreitet hatte. Nur wenige Minuten später brannte in direkter Umgebung außerdem ein Mülleimer.

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 1.15 Uhr an der Broicher Straße. Dort brannte ebenfalls ein Auto. Ob dieser Brand mit den Bränden zuvor in Verbindung steht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei setzte einen Hubschrauber sowie einen Diensthund ein, um nach einem möglichen Täter zu fahnden, allerdings ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.(sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell