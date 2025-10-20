Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brauner SUV in Dahl gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die zwischen Donnerstag, 16. Oktober, 8 Uhr und Samstag, 18. Oktober, 14.30 Uhr den Diebstahl eines braunen SUV's beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Die Fahrerin hatte ihren Volvo XC 90 auf einem öffentlichen Parkplatz an der Rheydter Straße abgestellt. Als sie ihn zwei Tage später wieder habe aufsuchen wollen, sei er nicht mehr vor Ort gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

