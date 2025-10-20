Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 19. Oktober, gegen 2.10 Uhr mit einem geparkten Auto sowie einer Garagenwand kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Der 22-Jährige war mit einem Mercedes Vito auf der Untere Straße in Richtung Nicodemstraße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn abkam und auf einen Garagenhof fuhr. Dort kollidierte er mit einem geparkten BMW und beschädigte anschließend das Mauerwerk der Garagen.

Der 22-Jährige wirkte auf die Beamten alkoholisiert und berauscht - ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er schließlich zum Polizeipräsidium Mönchengladbach verbracht.

Der junge Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, außerdem wurde bei ihm ein Messer beschlagnahmt. (sts)

