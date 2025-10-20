PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-Jähriger verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, 19. Oktober, gegen 2.10 Uhr mit einem geparkten Auto sowie einer Garagenwand kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Der 22-Jährige war mit einem Mercedes Vito auf der Untere Straße in Richtung Nicodemstraße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn abkam und auf einen Garagenhof fuhr. Dort kollidierte er mit einem geparkten BMW und beschädigte anschließend das Mauerwerk der Garagen.

Der 22-Jährige wirkte auf die Beamten alkoholisiert und berauscht - ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er schließlich zum Polizeipräsidium Mönchengladbach verbracht.

Der junge Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, außerdem wurde bei ihm ein Messer beschlagnahmt. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:47

    POL-MG: Alkohol auf dem E-Scooter: Unfälle in Gladbach und Lürrip

    Mönchengladbach (ots) - Ende vergangener Woche ist es in Mönchengladbach zu gleich zwei Unfällen mit E-Scootern gekommen, bei denen die Fahrer alkoholisiert waren. Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstag, 16. Oktober, gegen 16.40 Uhr an der Hindenburgstraße. Der 20-jährige Fahrer war dort gerade in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter zu Boden stürzte. ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:25

    POL-MG: Discounter in Gladbach: Raubüberfall mit Plastikwaffe

    Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Samstag, 18. Oktober, gegen 21 Uhr versucht, einen Supermarkt an der Lüpertzender Straße auszurauben - allerdings erfolglos. Zeugenaussagen zufolge erschien ein Mann an der Kasse, als gerade ein Kunde bezahlte, und forderte den Kassierer auf, die Kasse geöffnet zu lassen, da es sich um einen Überfall handele. Dabei habe der Tatverdächtige eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren