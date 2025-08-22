PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Dachstuhlbrand in Emden - Erste Ermittlungsergebnisse++

Nach dem Dachstuhlbrand in der Klunderburgstraße in Emden am 15.08. gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

Nach der Brandortuntersuchung durch die Brandermittler und Brandgutachter am Dienstag ist davon auszugehen, dass der Brand am Dachstuhl des Mehrfamilienhauses durch die dortigen Dachbauarbeiten entstanden ist.

Die Ermittlungen laufen derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:50

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht++Bodenverunreinigung durch Öl (Fotos)++ Leer - Verkehrsunfallfluchten Am Mittwoch, den 20.08.2025, gegen 18:00 Uhr wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bingumer Deich leicht verletzt. Die ...

    2 Dokumente
    mehr
  • 21.08.2025 – 12:13

    POL-LER: Sonder-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zur Thematik Kinder E-Scooter

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Inspektionsbereich Leer/Emden Sogenannte "Kinder-Scooter" erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Gerade auf dem Schulweg werden diese Fahrzeuge gerne genutzt. Die Nutzer dieser Fahrzeuge sind fast ausnahmslos Personen unter 14 Jahren. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff, wie ist die rechtliche Einordnung und wo darf man ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:09

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern++Brand++ Emden - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern Am gestrigen Mittwoch gegen 18:35 Uhr kam es auf der Kreuzstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Emden parkte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand und übersah beim Öffnen der Fahrertür die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren