POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Dachstuhlbrand in Emden - Erste Ermittlungsergebnisse++

Nach dem Dachstuhlbrand in der Klunderburgstraße in Emden am 15.08. gibt es erste Ermittlungsergebnisse.

Nach der Brandortuntersuchung durch die Brandermittler und Brandgutachter am Dienstag ist davon auszugehen, dass der Brand am Dachstuhl des Mehrfamilienhauses durch die dortigen Dachbauarbeiten entstanden ist.

Die Ermittlungen laufen derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung.

