PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl in Windberg | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 24. Oktober auf Samstag haben bislang Unbekannte ein Auto in Windberg entwendet.

Ein 45-Jähriger hatte sein Firmenfahrzeug am Freitag gegen 19 Uhr auf der Königsberger Straße abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu dem Auto, einem Mercedes Sprinter, zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02161 290 melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 15:22

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach einem LVR-Patienten

    Mönchengladbach (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist seit 24.10.25, 00.00 Uhr aus der LVR Klinik in der Heinrich-Pesch-Straße verschwunden. Der Mann war wegen bestehender Eigen- und Fremdgefährdung untergebracht und nutzte eine begleitete Raucherpause zur Flucht. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihm. Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:22

    POL-MG: Zeugensuche: Unfall mit E-Scooter auf Gehweg in Odenkirchen-Mitte

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich bereits in der vergangenen Woche ereignet hat. Am Dienstag, 14. Oktober, gegen 16.25 Uhr stieg ein 87-jähriger Fußgänger gerade mit seinem Rollator aus einem Bus an der Straße Zur Burgmühle in Odenkirchen-Mitte aus. In diesem Moment sollen Zeugenaussagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren