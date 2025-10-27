POL-MG: Autodiebstahl in Windberg | Zeugen gesucht
Mönchengladbach (ots)
In der Nacht von Freitag, 24. Oktober auf Samstag haben bislang Unbekannte ein Auto in Windberg entwendet.
Ein 45-Jähriger hatte sein Firmenfahrzeug am Freitag gegen 19 Uhr auf der Königsberger Straße abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu dem Auto, einem Mercedes Sprinter, zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr aufzufinden.
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02161 290 melden.
