PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Untersuchungshaft nach Kellereinbruch | Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26. Oktober, auf Montag ist zwei Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt eine geöffnete Haustür aufgefallen, vor welcher ein Fahrrad stand. Der anfängliche Verdacht, dass es sich um einen Einbruch handeln könnte, erhärtete sich kurz darauf. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 2.50 Uhr. Zwei Beamte der Polizei Mönchengladbach waren mit einem Streifenwagen auf der Odenkirchener Straße unterwegs, als sie die geöffnete Haustür wahrnahmen. Sie betraten daraufhin den Flur des Mehrfamilienhauses, wo ihnen ein Mann aus dem Keller kommend entgegenlief. Der Tatverdächtige war den Polizisten bereits bekannt, da er in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er führte mehrere Elektrogeräte sowie Parfümflaschen bei sich, zudem waren die Zugänge zu den Kellerverschlägen beschädigt. Die Gegenstände konnten vor Ort teilweise den Besitzern übergeben werden.

Zur Prüfung von Haftgründen sowie der Überprüfung der Identität des Mannes nahm das Streifenteam den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Polizei nahm den 28-Jährigen aufgrund von Fluchtgefahr in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Am Montag, 27. Oktober, führten ihn die Ermittler einem Haftrichter vor. Er ordnete Untersuchungshaft an. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:46

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 23. Oktober, ist es gegen 14.10 Uhr im Kreuzungsbereich Am Nordpark/ Liverpooler Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen gekommen, bei dem ein Verkehrszeichen sowie beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Aussage der Beteiligten sei die 48-jährige Fahrerin eines weißen Opel Zafira von der Straße Am Nordpark nach links auf die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:23

    POL-MG: Verkehrsunfall: 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 27. Oktober, kam es gegen 8.05 Uhr auf der Bettrather Straße/ Ecke Franziskanerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben befuhr der 21-jährige Autofahrer die Franziskanerstraße hinter einem Linienbus in Richtung Bettrather Straße. Als der Busfahrer ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:11

    POL-MG: Einbruch in Villa in Hockstein

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am gestrigen Montag, 27. Oktober einen Einbruch in eine Villa am Wachtelweg in Hockstein beobachtet haben. Gegen 18.15 Uhr lösten Unbekannte die Alarmanlage des Hauses aus, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sie sich über das Flachdach Zutritt zu den Wohnräumen. Die Tatverdächtigen durchfühlten alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren