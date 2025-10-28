Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Untersuchungshaft nach Kellereinbruch | Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26. Oktober, auf Montag ist zwei Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt eine geöffnete Haustür aufgefallen, vor welcher ein Fahrrad stand. Der anfängliche Verdacht, dass es sich um einen Einbruch handeln könnte, erhärtete sich kurz darauf. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 2.50 Uhr. Zwei Beamte der Polizei Mönchengladbach waren mit einem Streifenwagen auf der Odenkirchener Straße unterwegs, als sie die geöffnete Haustür wahrnahmen. Sie betraten daraufhin den Flur des Mehrfamilienhauses, wo ihnen ein Mann aus dem Keller kommend entgegenlief. Der Tatverdächtige war den Polizisten bereits bekannt, da er in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er führte mehrere Elektrogeräte sowie Parfümflaschen bei sich, zudem waren die Zugänge zu den Kellerverschlägen beschädigt. Die Gegenstände konnten vor Ort teilweise den Besitzern übergeben werden.

Zur Prüfung von Haftgründen sowie der Überprüfung der Identität des Mannes nahm das Streifenteam den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Polizei nahm den 28-Jährigen aufgrund von Fluchtgefahr in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Am Montag, 27. Oktober, führten ihn die Ermittler einem Haftrichter vor. Er ordnete Untersuchungshaft an. (lh)

