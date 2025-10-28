Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeug sichergestellt: 18-Jähriger zu schnell und unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Beamte der Polizei Mönchengladbach wurden in der Nacht von Montag, 27. Oktober, auf Dienstag im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf einen BMW aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurden unter anderem Führerschein und Auto des 18-jährigen Fahrers sichergestellt.

Der Tatverdächtige war gegen 0.35 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Breite Straße mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit unterwegs. Ein Zivilfahrzeug der Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer des BMW missachtete in der weiteren Folge das Rotlicht von zwei Ampeln. Andere Verkehrsteilnehmer waren gezwungen zu bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Tatfahrzeug zu vermeiden. Auf einem Firmengelände an der Bonnenbroicher Straße gelang es den Beamten schließlich, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Neben dem 18-jährigen Fahrzeugführer befanden sich in dem Auto drei weitere Männer im Alter von 16 und 19 Jahren.

Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Aufgrund dessen entnahm eine Ärztin ihm kurz darauf auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Ebenfalls wurde der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen auf der Polizeiwache wurde der Tatverdächtige entlassen. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell