PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeug sichergestellt: 18-Jähriger zu schnell und unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Beamte der Polizei Mönchengladbach wurden in der Nacht von Montag, 27. Oktober, auf Dienstag im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf einen BMW aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurden unter anderem Führerschein und Auto des 18-jährigen Fahrers sichergestellt.

Der Tatverdächtige war gegen 0.35 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Breite Straße mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit unterwegs. Ein Zivilfahrzeug der Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer des BMW missachtete in der weiteren Folge das Rotlicht von zwei Ampeln. Andere Verkehrsteilnehmer waren gezwungen zu bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Tatfahrzeug zu vermeiden. Auf einem Firmengelände an der Bonnenbroicher Straße gelang es den Beamten schließlich, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Neben dem 18-jährigen Fahrzeugführer befanden sich in dem Auto drei weitere Männer im Alter von 16 und 19 Jahren.

Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Aufgrund dessen entnahm eine Ärztin ihm kurz darauf auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Ebenfalls wurde der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen auf der Polizeiwache wurde der Tatverdächtige entlassen. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:51

    POL-MG: Untersuchungshaft nach Kellereinbruch | Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, 26. Oktober, auf Montag ist zwei Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt eine geöffnete Haustür aufgefallen, vor welcher ein Fahrrad stand. Der anfängliche Verdacht, dass es sich um einen Einbruch handeln könnte, erhärtete sich kurz darauf. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:46

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 23. Oktober, ist es gegen 14.10 Uhr im Kreuzungsbereich Am Nordpark/ Liverpooler Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen gekommen, bei dem ein Verkehrszeichen sowie beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Aussage der Beteiligten sei die 48-jährige Fahrerin eines weißen Opel Zafira von der Straße Am Nordpark nach links auf die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:23

    POL-MG: Verkehrsunfall: 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 27. Oktober, kam es gegen 8.05 Uhr auf der Bettrather Straße/ Ecke Franziskanerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 36-jährige E-Scooterfahrerin schwer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben befuhr der 21-jährige Autofahrer die Franziskanerstraße hinter einem Linienbus in Richtung Bettrather Straße. Als der Busfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren