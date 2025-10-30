PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bezirksdienstsprechstunden entfallen

Mönchengladbach (ots)

Auch in diesem Jahr sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Polizei Mönchengladbach bei den Sankt-Martins-Umzügen vor Ort und begleiten diese.

In den Bezirksdienststellen müssen die Sprechstunden vom 3. bis zum 13. November deshalb entfallen. Die Wachen an der Krefelder Straße und an der Bahnhofstraße sind normal besetzt. Die Polizei Mönchengladbach dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Verständnis und wünscht schöne Umzüge!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 13:11

    POL-MG: Rutschgefahr und längere Bremswege: Zwei Unfälle mit E-Scooter und Roller

    Mönchengladbach (ots) - In Bonnenbroich-Geneicken und Hardterbroich-Pesch ist es am Dienstag, 28. Oktober aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse zu zwei Unfällen gekommen. Gegen 7.20 Uhr war ein 21-jähriger Rollerfahrer auf der Zoppenbroicher Straße in Richtung Liedbergerstraße unterwegs. Er fuhr hinter einer 54-jährigen Autofahrerin, als er nach ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:51

    POL-MG: Untersuchungshaft nach Kellereinbruch | Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt

    Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, 26. Oktober, auf Montag ist zwei Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt eine geöffnete Haustür aufgefallen, vor welcher ein Fahrrad stand. Der anfängliche Verdacht, dass es sich um einen Einbruch handeln könnte, erhärtete sich kurz darauf. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren