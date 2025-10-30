Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bezirksdienstsprechstunden entfallen

Mönchengladbach (ots)

Auch in diesem Jahr sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Polizei Mönchengladbach bei den Sankt-Martins-Umzügen vor Ort und begleiten diese.

In den Bezirksdienststellen müssen die Sprechstunden vom 3. bis zum 13. November deshalb entfallen. Die Wachen an der Krefelder Straße und an der Bahnhofstraße sind normal besetzt. Die Polizei Mönchengladbach dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Verständnis und wünscht schöne Umzüge!

