Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht: 16-jähriger E-Scooterfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 30. Oktober, ist es gegen 16.20 Uhr auf einem Fahrradweg an der Aachener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger E-Scooterfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 16-Jährige befuhr mit einem E-Scooter stadteinwärts den Radweg an der Aachener Straße im Stadtteil Holt, als plötzlich aus einer kreuzenden Straße der Fahrer eines Opel Vivaro auf den Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 29 Jahre alt, saß alleine im Auto und hat kurze dunkle Haare.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

