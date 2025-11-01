PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MG: Polizei stellt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat - Duo in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Hinweis aufmerksamer Zeugen nahmen Polizisten am Freitagnachmittag, 31. Oktober, im Stadtteil Windberg zwei Einbrecher auf frischer Tat fest. Beide Tatverdächtige befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Meldung darüber, dass sich zwei verdächtige Männer in einem Garten eines Einfamilienhauses an der Stauffenbergstraße aufhalten, erging bei der Polizei Mönchengladbach gegen 16.30 Uhr.

Sofort entsandte Polizisten stellten neben Geräuschen aus dem Haus eine offenstehende Tür an der Gartenseite fest. Sie umstellten das Gebäude. Die Einbrecher versuchten noch vergeblich, es über die Vorderseite fluchtartig zu verlassen. Polizisten stellten die beiden Täter noch im Haus und nahmen sie vorläufig fest.

Die Festgenommenen sind 19 und 20 Jahre alt. Der 19-Jährige ist polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Der 20-Jährige verfügt nicht über einen festen Wohnsitz.

Kriminalbeamte führten beide am Samstag, 1. November, einer Haftrichterin vor. Diese ordnete gegen beide Männer gemäß staatsanwaltschaftlichen Antrags Untersuchungshaft an, die sie sofort antraten.

Das Einbrecherduo erwartet nun jeweils ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs. (cw)

