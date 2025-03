Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin (18) an und flüchtet - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Donnerstag, 27. März, in Bochum eine Fußgängerin (18) angefahren und leicht verletzt. Nach einem kurzen "Sorry" flüchtete der Mann. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 13.15 Uhr war eine 18-jährige Bochumerin zu Fuß auf der Huestraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 4 wurde sie nach jetzigem Stand von einem von hinten kommenden E-Scooter-Fahrer im Vorbeifahren angefahren. Der Unbekannte verlangsamte seine Fahrt, rief "Sorry" und fuhr davon.

Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Im Nachgang begab sie sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der E-Scooter-Fahrer sei nach Zeugenangaben männlich, "südländisch", etwa 18 bis 25 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Er habe schwarze kurze Haare und sei komplett in schwarz gekleidet gewesen. Der E-Scooter sei rot-schwarz.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den gesuchten Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

