Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Sinzheim - Frau nach Pkw-Diebstahl festgenommen

Baden-Baden/Sinzheim (ots)

Eine 37-jährige Frau nutzte am Freitagmittag den Neubezug einer Wohnung in der Matthias-Grünewald-Straße aus, um unbemerkt eine Kommode der neuen Bewohner im Eingangsbereich zu durchsuchen. Nachdem ein aufgefundener Fahrzeugschlüssel entwendet wurde, soll sie auch Räumlichkeiten im Kellergeschoss durchsucht haben. Im Tausch mit einem Paar hochwertiger Sportschuhe, ließ sie ihre eigenen Schuhe zurück. Im Anschluss begab sich die Frau über die Kellertüre in den darüberliegenden Hof, entwendete mit dem Originalschlüssel den dort geparkten Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Aufmerksame Nachbarn konnten die Frau nach ihrer Tatausführung beschreiben. Noch am gleichen Tag beschädigte die 37-Jährige mit dem entwendeten Fahrzeug, beim Einparken in der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes in der Beuerner Straße, einen dort geparkten Pkw. Daraufhin entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und touchierte beim Ausfahren einen an der Wand befestigten Metallpfeiler. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Auch hier beobachteten aufmerksame Zeugen das Unfallgeschehen und notierten sich das Kennzeichen des Pkw. Im Rahmen der Fahndung konnte die Tatverdächtige mit dem zuvor entwendeten Pkw Hyundai auf einem Tankstellengelände in Lichtental von einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden festgestellt und kontrolliert werden. Bei dieser Kontrolle stellte sich unter anderem heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde die deutsche Tatverdächtige vorläufig festgenommen und am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wegen Diebstahls wurde in Vollzug gesetzt und die Frau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

