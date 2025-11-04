Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Überfall im Parkhaus gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmittag kam es in einem Parkhaus in der Lichtentaler Straße zu einem mutmaßlichen Überfall auf einen Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein circa 175 Zentimeter großer Mann gegen 12:30 Uhr den Überfallenen mit einem Messer bedroht und in der Folge dessen dunkle Umhängetasche entrissen haben. In der Tasche sollen sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente, Bankkarten und ein Handy befunden haben. Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige während des Tatgeschehens sein Gesicht mit einem dunkelblauen Tuch maskiert haben. Er soll schwarze Schuhe, eine schwarze Hose mit roten Streifen an der Außenseite und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben. Außerdem soll er schwarze Haare und einen dunklen Teint gehabt haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben wegen eines Raubes eingeleitet und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

