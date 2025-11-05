PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Kupferdiebstahl auf Baustelle

Rastatt, Rauental (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf einer Baustelle in der Straße "Am Vogelsand" zu einem Diebstahl von mehreren Metern Kupferkabel. Die unbekannten Täter sollen hierbei die Kupferkabel aus einer Kabeltrommel gezogen und diese anschließend durchtrennt und verladen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung, den Tätern oder einem offenbar verwendeten Fahrzeug geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

