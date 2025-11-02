PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Fahrzeug brennt nach technischem Defekt vollständig aus

Wietmarschen (ots)

Am Samstagabend ist auf der Nord-Süd-Straße in Wietmarschen ein VW Touran vollständig ausgebrannt. Gegen 21:30 Uhr war der Fahrer auf der A31 in Richtung Oberhausen unterwegs, als er laut eigenen Angaben eine Warnleuchte im Armaturenbrett bemerkte und die Motorleistung nachließ.

Der Mann verließ daraufhin die Autobahn an der Anschlussstelle Wietmarschen und steuerte den Wagen auf den angrenzenden Radweg der Nord-Süd-Straße. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Wietmarschen, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort war, brannte der Pkw vollständig aus.

Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem Teile des Radwegs sowie ein Leitpfosten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache kommt nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt im Bereich des Motors oder Partikelfilters in Betracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

