Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht
Herzlake (ots)
Zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag 11.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Mersch". Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
