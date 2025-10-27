Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann nach exhibitionistischem Vorfall im Bahnhof festgestellt

Mainz (ots)

Am 24. Oktober 2025 wurde eine Streife der Bundespolizei von zwei minderjährigen Mädchen angesprochen. Die 17-Jährigen gaben an, dass ein Mann in ihrer Anwesenheit in der Zwischenebene des Hauptbahnhofs Mainz in seine Hose gefasst und dabei onaniert habe. Anhand der Personenbeschreibung konnte der Mann kurz darauf im Bahnhof angetroffen werden. Er lag schlafend unter einer Bank und hatte eine Hand noch in der Hose. Nach dem Wecken zeigte sich der Tatverdächtige während der polizeilichen Maßnahmen desinteressiert. Das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn AG sprach gegen den 26-jährigen Somalier ein Hausverbot für den Bahnhof aus. Weiterhin wurde er seitens der Bundespolizei des Platzes verwiesen und von der Streife aus dem Bahnhof hinausbegleitet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell