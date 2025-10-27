PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Landau

Landau (ots)

Am 26. Oktober 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof in Landau. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 46-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau wegen Diebstahls sowie zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Landau aufgrund Diebstahls und Computerbetruges vorlagen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kandel verbracht. Dort wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter der Mann dem Landgericht in Landau vorgeführt. Da der 46-Jährige zu diversen Terminen vor Gericht nicht erschienen war, wurde der Haftbefehl bestätigt und der Mann anschließend in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
