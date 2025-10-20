Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Unbekannte legen in zwei Fällen Hindernisse auf Bahngleise

Frankenthal (ots)

Gleich zu zwei gefährlichen Vorfällen kam es in der Nacht von Sonntag, den 19. Oktober 2025 auf Montag, den 20. Oktober 2025 im Bereich der Bahnstrecken zwischen Freinsheim und Frankenthal und zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Oggersheim. Zunächst bemerkte ein Triebfahrzeugführer gegen 22 Uhr zwischen Freinsheim und Frankenthal Äste und Steine auf den Schienen und leitete eine Bremsung ein. Es kam zu keinem Schaden am Zug oder Infrastruktur. Im weiteren Verlauf der Nacht legten Unbekannte auf der Bahnstrecke zwischen Frankenthal-Süd und Ludwigshafen-Oggersheim mehrere Betonplatten auf die Gleise. Diese stammten von einem sich unmittelbar neben dem Gleis befindlichen Gehweg, der über eine Bachbrücke führt. Ein Triebfahrzeugführer, der gegen 2 Uhr auf einem parallel verlaufenden Gleis unterwegs war, bemerkte die Gegenstände und meldete sie umgehend. Um die Gefahr zu beseitigen, wurde die Strecke daraufhin gesperrt. Die Betonplatten wurden nach fotografischer Sicherung von einer Streife der Bundespolizei entfernt und wieder in den Gehweg eingesetzt. Durch die notwendige Gleissperrung kam es zu bahnbetrieblichen Einschränkungen und Verspätungen. Das Betreten der Gleisanlagen und das Platzieren von Gegenständen auf den Schienen stellt nicht nur einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr nach § 315 StGB dar, sondern gefährdet auch das Leben von Reisenden und Bahnbeschäftigten. In den vergangenen Wochen wurden im Zuständigkeitsbereich bereits mehrere ähnliche Vorfälle festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Bundespolizei gegen Unbekannt eingeleitet.

