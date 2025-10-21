PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Angriff mit Pefferspray - Zeugenaufruf

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 21. Oktober 2025, kam es am Bahnhof Ingelheim zu einem Angriff mit Pfefferspray. Ein 31-jähriger Deutscher wurde dabei leicht verletzt. Der Täter ist bislang unbekannt - die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1:15 Uhr in der Unterführung des Bahnhofs Ingelheim. Zuvor soll es bereits während der Zugfahrt in der Regionalbahn RB 29588 von Mainz nach Ingelheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem späteren Opfer und dem unbekannten Täter gekommen sein.

Als beide den Zug in Ingelheim verließen, griff der Täter den 31-Jährigen in der Unterführung mit Pfefferspray an und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte umgehend den Notruf.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung verlief die Suche nach dem Täter bisher ergebnislos.

Die Bundespolizei hat eine Videoauswertung der betroffenen Zugfahrt veranlasst und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ebenso wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

