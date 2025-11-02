Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Einbruch in Friseursalon gesucht
Papenburg (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 29. Oktober (Mittwoch) 12 Uhr und 1. November (Samstag) 8.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon an der Straße Splitting rechts. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.
