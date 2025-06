Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 27.06.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in Hintertiefenbach, kurz vor dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Fischbach, im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei verstieß ein bisher noch unbekannter PKW gegen das Rechtsfahrgebot, sodass sich die Außenspiegel des unbekannten PKW und der des geschädigten PKW berühren. Am Außenspiegel des geschädigten PKW entsteht leichter Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich der noch unbekannte PKW von der Unfallörtlichkeit. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781-5610 entgegen genommen.

