Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Hund vertreibt offenbar Einbrecher

Thuine (ots)

Bislang unbekannte Personen versuchten am Samstag zwischen 14:30 und 16:50 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Fasanenweg in Thuine einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Einbruchsversuch offenbar durch den Hund der Bewohner bemerkt, der die Täter mit seinem lauten Bellen vertrieb. Durch den Versuch, sich Zutritt zu verschaffen, entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

