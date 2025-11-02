Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannte entwenden Reifen und beschädigen mehrere Fahrzeuge

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn. Auf dem Gelände gingen sie insgesamt drei Fahrzeuge an.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem vier Reifen inklusive Stahlfelgen von einem abgestellten Firmenfahrzeug. Zudem schlugen sie an einem weiteren Fahrzeug eine Scheibe ein und beschädigten den Tankdeckel eines Lkw. Ob aus einem der Fahrzeuge Werkzeuge oder Maschinen entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Otto-Hahn-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell