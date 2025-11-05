Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrt unter berauschenden Mitteln

Achern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01.30 Uhr unterzogen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 30-jährigen Ford-Fahrer einer Verkehrskontrolle und stellten dabei fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Während der Kontrolle fielen der Streifenbesatzung Anzeichen auf einen vorangeganegen Betäubungsmittelkonsum auf, woraufhin sie einen freiwilligen Drogenvortest vornahmen, der positiv auf THC ausfiel. Aufgrund dessen wurde bei dem PKW-Fahrer eine Blutentnahme entnommen. /lo

