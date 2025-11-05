Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Kuppenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr kam es an der Einmündung Wilhelmstraße/Friedrichstraße durch eine Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger VW-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Friedrichstraße und übersah - nach einem Stopp und offenbar zu frühem Anfahren - den aus südlicher Richtung kommenden 21-jährigen Fiat-Fahrer, der wiederum nach links in die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeugn, die hierdurch beschädigt wurden. Der Fiat des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. /lo

