POL-OG: Ötigheim - Mehrere Fahrräder aus Keller entwendet

Ötigheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 21.00 und 07.30 Uhr kam es in der Vivaldistraße zu gleich mehreren Fahrraddiebstählen aus Kellerräumen. Hierbei haben bislang unbekannte Täter zwei Kellerabteile aufgehebelt und entwendeten insgesamt vier unverschlossene Sporträder. Zwei Zeugen gaben an, gegen 02.30 Uhr auf Licht, welches durch den Bewegungsmelder angeschaltet wurde, aufmerksam geworden zu sein und einen mutmaßlichen Täter dabei beobachtet zu haben, wie er über die Tiefgaragenzufahrt fußläufig die Flucht ergriff. Sie beschrieben die Person als männlich mit Bart, normaler Statur, Mantel und Mütze mit Rollrand. Ein Sachschaden durch die Aufbrüche entstand nicht, jedoch befindet sich der Diebstahlschaden nach aktuellem Stand der Ermittlungen im vierstelligen Bereich. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um Folgende:

Gravelbike, Marke Cube, Modell Nuroad One, Größe M, 28 Zoll, Farbe poseidongrün, Lenkertasche, Rahmennummer WOW06062PSDW Mountainbike, Marke Commencall, Modell Furious Ride 2021, vollgefedert, Größe M, 27,5 Zoll, Farbe beige, Ride Alpha Alu 15 Pedale, Rahmennummer S210300386 Gravelbike, Marke Cube, Modell Nuroad Pro, Größe XS, 27 Zoll, Farbe pea`n grey, Lenkertasche, Rahmennummer WOW25891PVDX Gravelbike, Marke Cube, Model Cross Race, Farbe black n´red, Jahr 2020

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Tathergang geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07245 912710 beim Polizeiposten Bietigheim zu melden.

