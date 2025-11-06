Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Am Rebbuckel". Bislang unbekannte Täter sollen die Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen haben. Im Anschluss seien sie das Mobiliar im Haus durchgegangen und entwendeten unter anderem Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/ti

