Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Mülltonnen und eine Hecke durch Brandstiftung beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Auf dem Schulhof der katholischen Grundschule in Bad Wünnenberg-Haaren haben am Samstagabend, 08. November, sechs Mülltonnen und eine angrenzende Hecke gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein jugendlicher Fahrradfahrer und ein Autofahrer hatten die brennenden Mülltonnen gegen 22.00 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen griffen zu dem Zeitpunkt bereits auf eine Hecke über. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zeitnah löschen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

