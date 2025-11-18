PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw übersehen

Jena (ots)

Kurz nach 16 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Mazda von der Autobahn kommend auf die Stadtrodaer Straße in Richtung Innenstadt auffahren. Hierbei übersah er jedoch einen bereits auf der Stadtrodaer Straße befindlichen Pkw VW. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der Mazda und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht. es kam für knapp eine Stunde zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

