LPI-J: Einbruch in Keller
Apolda (ots)
Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der Niemöllerstraße in Apolda eingebrochen. Aus einem der Kellerabteile wurde ein E-Scooter, der Marke: Xiaomi, im Wert von 350 EUR gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
