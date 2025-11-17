LPI-J: Einbruch in Keller

Weimar (ots) - Ein 55-Jähriger hörte am Sonntag gegen 01:30 Uhr Geräusche im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ettersburger Straße. Er ging daraufhin in den Keller und stellte fest, dass ein Kellerabteil angegriffen wurde. Er hörte weitere Geräusche im Bereich des Fahrradabstellraums und wollte gerade nachschauen, als eine unbekannte Person fluchtartig an ihm vorbeilief und mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Die Kellertür war beschädigt, nach ersten ...

