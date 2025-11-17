LPI-J: Mann flieht vor Polizei
Apolda (ots)
Trotz Aufforderung der Polizei hat sich gestern einen 54-jährigen Toyota-Fahrer einer Verkehrskontrolle entzogen. Der Mann fuhr zu sich nach Hause und flüchtete in sein Haus. Dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, war den Beamten bereits bekannt. Zudem schlug ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin an. Gegen den 54-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell