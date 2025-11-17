PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle in Eisenberg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Polizeibeamte haben einen 40-Jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Jenaer Straße in Eisenberg gegen 22:00 Uhr kontrolliert. Die Beamten führten eine Alkoholmessung durch. Der gemessene Wert war zunächst über den erlaubten Grenzwert. Deswegen verbrachten die Beamten den Mann zu einer Polizeidienststelle um den Wert mit einer gerichtsverwertbaren Messung zu ermittelt. Der Mann hatte Glück, der nun gemessene Wert war unterhalb der 0,5 Promillegrenze. Der Mann durfte seine Fahrt also fortsetzen. Er wurde jedoch über die besondere Gefährlichkeit von Alkohol im Straßenverkehr belehrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

