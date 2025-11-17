PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diffamierendes Graffiti gesprüht

Jena (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen mit lila Farbe mehrere Graffiti in der Stifterstraße gesprüht. Dabei besprühten die Täter die Wohnungstür eines 37-Jährigen. Außerdem wurden die Fassade des Gebäudes und ein Fenster mit diffamierenden Worten beschmiert. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

