LPI-J: Diffamierendes Graffiti gesprüht
Jena (ots)
Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen mit lila Farbe mehrere Graffiti in der Stifterstraße gesprüht. Dabei besprühten die Täter die Wohnungstür eines 37-Jährigen. Außerdem wurden die Fassade des Gebäudes und ein Fenster mit diffamierenden Worten beschmiert. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
