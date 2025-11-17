Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sicher unterwegs in der dunklen Jahreszeit - Beleuchtung für alle Verkehrsteilnehmer

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots)

Mit der dunklen Jahreszeit steigt das Unfallrisiko im Straßenverkehr, insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen. Besonders wichtig ist dabei die einwandfreie Funktion der lichttechnischen Einrichtungen, sowohl bei motorisierten Fahrzeugen als auch bei Fahrrädern. Um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen, empfiehlt die Polizei allen Verkehrsteilnehmern, ihre Beleuchtungseinrichtungen regelmäßig zu überprüfen.

1. Beleuchtung für alle Verkehrsteilnehmer Egal ob bei PKW, Lkw, Bussen oder Fahrrädern - eine funktionierende Beleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit unverzichtbar. Motorisierte Fahrzeuge müssen mit Scheinwerfern, Rücklichtern und gegebenenfalls auch mit Nebelscheinwerfern ausgestattet sein, die ordnungsgemäß funktionieren. Die Polizei weist darauf hin, dass defekte Lichter nicht nur das Unfallrisiko erhöhen, sondern auch zu Bußgeldern führen können.

Fahrradfahrer sind ebenfalls verpflichtet, ihr Rad bei Dunkelheit mit einem funktionierenden Frontscheinwerfer (weißes Licht) und einem roten Rücklicht auszustatten. Zusätzlich müssen Reflektoren an den Speichen und Pedalen angebracht sein, um die Sichtbarkeit zu maximieren. Aber nicht nur am Fahrzeug selbst, auch an der Kleidung sollten reflektierende Elemente vorhanden sein, um die Erkennbarkeit zu verbessern.

2. Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung überprüfen Vor jeder Fahrt sollten alle Verkehrsteilnehmer - ob Radfahrer oder Autofahrer - sicherstellen, dass ihre Beleuchtung funktioniert. Bei Fahrrädern ist es wichtig, das Licht auf leuchtende Intensität und die Funktion der Reflektoren zu überprüfen. Auch bei Fahrzeugen sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob alle Scheinwerfer und Rücklichter einwandfrei arbeiten. Ein defektes Licht führt nicht nur zu einem höheren Unfallrisiko, sondern kann auch mit Bußgeldern belegt werden.

3. Schutzhelm tragen

Für Fahrradfahrer empfiehlt die Polizei, trotz fehlender gesetzlicher Pflicht, einen Schutzhelm zu tragen. Dieser schützt im Falle eines Sturzes vor schweren Kopfverletzungen. Besonders in der dunklen Jahreszeit, bei rutschigen Straßen und reduzierter Sicht, ist das Risiko für Unfälle erhöht. Ein Helm bietet hier eine zusätzliche Sicherheit.

4. Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer Fahrzeuge und Fahrräder sollten immer defensiv fahren und genug Abstand halten. Besonders bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen ist es für alle Verkehrsteilnehmer schwieriger, andere rechtzeitig zu erkennen. Radfahrer sollten daher besonders vorsichtig an Kreuzungen und beim Überholen von anderen Fahrzeugen sein.

5. Auffällige Kleidung für mehr Sicherheit Neben der Beleuchtung spielt auch die Kleidung eine wichtige Rolle bei der Sichtbarkeit. Reflektierende Jacken, Westen oder Armbänder helfen, das Unfallrisiko zu senken. Dies gilt für Fahrradfahrer ebenso wie für Fußgänger, die bei Dunkelheit unterwegs sind.

Fazit:

Die dunkle Jahreszeit erfordert von allen Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Eine funktionierende Beleuchtung ist für alle Verkehrsteilnehmer unerlässlich, um sicher unterwegs zu sein - ob im Auto, im Bus oder auf dem Fahrrad. Die Polizei empfiehlt daher, die Beleuchtungseinrichtungen regelmäßig zu prüfen und auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie reflektierende Kleidung und den Helm zu setzen. So können Unfälle vermieden und die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht werden.

Für weitere Informationen und Sicherheitstipps steht Ihnen die Polizei jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell