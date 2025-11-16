Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Driften mit Folgen

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag teilte ein Anwohner aus der Ackerwand in Weimar mit, dass ein schwarzer PKW BMW schon seit geraumer Zeit in der Straße driftet und dabei entsprechenden Lärm verursacht. Als die Beamten der Polizeiinspektion Weimar an der Ackerwand eintrafen, konnten sie das besagte Fahrzeug parkend feststellen. Im Gespräch mit dem 22-jährigen Fahrer gab dieser an, einen Unfall gehabt zu haben. Er befuhr die Ackerwand aus Richtung der Marienstraße. In der Linkskurve am Platz der Demokratie verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto, drehte sich einmal um die eigene Achse und stieß mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen einen Holzpoller. An dem Holzpoller entstand kein Schaden. Mit dem Driften hatte es sich allerdings vorerst erledigt - aufgrund des Fahrmanövers und des daraus resultierenden Unfalls war die Achse des Fahrzeuges gebrochen.

