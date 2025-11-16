PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen die Wand gefahren

Weimar (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Verkehrsunfall in die Industriestraße in Weimar gerufen. Hier soll ein Auto vor eine Hauswand gefahren sein. Am Unfallort angekommen stellten die Beamten einen PKW Ford fest, welcher vor die Glasscheiben eines in der Industriestraße befindlichen Ladens gefahren war. In einer Befragung gab der 75-jährige Fahrer des Autos an, dass er beim Einparken den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselt hatte und in der Folge fehlerhafter Weise vorwärts über den Gehweg schnellte und schlussendlich in der Verglasung des Ladens zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Fahrzeugführer kam mit einem kurzen Schrecken davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:47

    LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

    Weimar (ots) - Am Freitagmittag musste ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Weimar-Nord feststellen, dass sein Fahrrad aus dem gemeinschaftlich genutzten Fahrradraum im Keller entwendet wurde. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und öffnete mittels eines unbekannten Werkzeuges die verschlossene Tür zum Fahrradraum. Aus diesem entwendete der ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:39

    LPI-J: Italienische Karosse verbrannt

    Apolda (ots) - Am Samstagnachmittag wurden die Kammeraden der freiwilligen Feuerwehren der nördlichen Ilmtal-Weinstraße alarmiert. Bei einer Probefahrt auf dem privaten Grundstück eines Oberreißener Anwohners fing der Alfa Romeo plötzlich Feuer und brannte im Frontbereich. Die hinzugeeilten Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, jedoch ist das Kraftfahrzeug nicht mehr zu gebrauchen. ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:38

    LPI-J: Diebstahl eines Quads

    Apolda (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte in der Apoldaer Weststadt ein auf der Straße abgeparktes Quad im Wert von ca. 12'000 Euro. Hinweise zum Abhandenkommen liegen gegenwärtig nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren