Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen die Wand gefahren

Weimar (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Verkehrsunfall in die Industriestraße in Weimar gerufen. Hier soll ein Auto vor eine Hauswand gefahren sein. Am Unfallort angekommen stellten die Beamten einen PKW Ford fest, welcher vor die Glasscheiben eines in der Industriestraße befindlichen Ladens gefahren war. In einer Befragung gab der 75-jährige Fahrer des Autos an, dass er beim Einparken den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselt hatte und in der Folge fehlerhafter Weise vorwärts über den Gehweg schnellte und schlussendlich in der Verglasung des Ladens zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Fahrzeugführer kam mit einem kurzen Schrecken davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,00 EUR.

