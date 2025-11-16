PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Quads

Apolda (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte in der Apoldaer Weststadt ein auf der Straße abgeparktes Quad im Wert von ca. 12'000 Euro. Hinweise zum Abhandenkommen liegen gegenwärtig nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 16.11.2025 – 07:36

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

    Apolda (ots) - Am Freitagabend musste ein Einfamilienhauseigentümer aus Reisdorf feststellen, dass tagsüber Einbrecher über die Garage in sein Wohnhaus eindrangen und alles durchwühlten. Letztlich haben die Einbrecher versucht den Tresor aufzuhebeln, aber scheiterten daran. Das Beutegut waren Handwerksutensilien im Gesamtwert von 350,00 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:32

    LPI-J: Fahrraddiebstahl in Jena Nord

    Jena (ots) - In der Zitzmannstraße ereignete sich im Tatzeitraum vom 13.11.25 17:00 Uhr zum 14.11.25 07:15 Uhr ein Fahrraddiebstahl. Hierbei wurden zwei hochwertige Fahrräder aus einem zusammenhängenden Kellerabteil entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte unter 03641 810 mit dem Aktenzeichen ST/0296888/2025 beim ID ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 07:25

    LPI-J: Rangelei in Jenaer Innenstadt

    Jena (ots) - In der Nacht vom 14. zum 15.11.25 kam es gegen 01:00 Uhr in der Jenaer Innenstadt zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen. Angegriffen wurden ersten Erkenntnissen zufolge drei Personen, welche sich zur Tatzeit in einem hiesigen Ausgehlokal aufhielten. Die Geschädigten wurden zu Beginn des Konfliktes durch einen Tatbeteiligten zu ihrer Fußballzugehörigkeit befragt. Folgend entwickelte sich ein ...

    mehr
