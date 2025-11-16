LPI-J: Diebstahl eines Quads
Apolda (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte in der Apoldaer Weststadt ein auf der Straße abgeparktes Quad im Wert von ca. 12'000 Euro. Hinweise zum Abhandenkommen liegen gegenwärtig nicht vor.
