LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Jena (ots) - Am Donnerstagabend wollte ein 35-Jähriger in der Jenaer Innenstadt in seinen PKW steigen und losfahren trotz erheblicher Alkoholisierung. Im Rahmen des Ausparkvorganges kollidierte er jedoch mit einem PKW, welcher hinter dem Verursacher parkte. Fortfolgend teilte der 35-Jährige den Unfall der Polizei mit. Als dieser aufgenommen wurde, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,41 Promille bei dem Unfallverursacher. Folglich wurde gegen ihn ein ...

mehr