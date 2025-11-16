LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus
Apolda (ots)
Am Freitagabend musste ein Einfamilienhauseigentümer aus Reisdorf feststellen, dass tagsüber Einbrecher über die Garage in sein Wohnhaus eindrangen und alles durchwühlten. Letztlich haben die Einbrecher versucht den Tresor aufzuhebeln, aber scheiterten daran. Das Beutegut waren Handwerksutensilien im Gesamtwert von 350,00 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
